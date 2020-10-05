«هيئة الرياضة» تختتم المخيم الصيفي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت الهيئة العامة للرياضة، المخيم الصيفي الرياضي الافتراضي «لأصحاب الهمم»، الذي نظمته «عن بُعد»، بمشاركة بعض المراكز والأندية المعنية بأصحاب الهمم.

يأتي المخيم الصيفي، ليعكس حرص الهيئة العامة للرياضة، على تعزيز الرياضة المجتمعية بالدولة، وكبادرة تجاه أصحاب الهمم، وتأكيداً على حقهم بالانخراط بكافة الأنشطة المجتمعية، كغيرهم من بقية شرائح المجمع بالدولة.

ويهدف المخيم إلى تعزيز مشاركة أصحاب الهمم، من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، التي ستكسبهم مهارات اجتماعية حيوية، وبالتالي، يطورون أنفسهم، ما يجعلهم فاعلين للعمل، كعناصر للتغيير في المجتمع، كما أن تبنيهم للرياضة كأسلوب حياة، سيعزز لديهم أهمية العمل الجماعي والتعاون واحترام الآخرين.

وقدم المدربون خلال أيام المخيم، حصصاً تدريبية عن بُعد، متمثلة بتمارين الإحماء الخفيفة، والتمارين العلمية الخاصة بفئة أصحاب الهمم، التي تحفز مستوى لياقتهم والصحة العامة.

وأعرب أهالي المشاركين عن إعجابهم بهذا البادرة والتجربة الأولى، وتسعى الهيئة العامة للرياضة، في هذا الإطار، إلى تطوير برامجها ومبادراتها التي تستهدف المجتمع، في إطار تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية.

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