الهيئة العامة للرياضة تُنظم ندوة «التسامح في بيئة العمل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت لجنة التسامح في بيئة العمل بالهيئة العامة للرياضة، ندوة حول التسامح والتعايش في بيئة العمل عن بُعد، تتضمن الندوة قيم التسامح وآثارها في بيئة العمل، ضمن خمسة محاور رئيسة، مفهوم التسامح، أهمية التسامح، التسامح مع الذات، أهمية التسامح الوظيفي، الانتماء والولاء الوظيفي، بحضور لافت من الموظفين والاتحادات والأندية والمتعاملين.

تأتي الندوة، التي قدمها الأستاذ فهد هيكل، في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة، على تعزيز وتعميق قيم التسامح والحوار والتعايش في بيئة العمل، وتجسيداً لأهمية التسامح، كقيمة أرسى مفاهيمها المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وجعلها ثقافة مجتمعية، لتصبح الإمارات بذلك منارة التسامح والتعايش، وأول دولة تُنشئ وزارة بهذا الشأن.

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