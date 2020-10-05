سعيد السعيد: «العودة إلى جزيرة النزال» تطبق أعلى معايير السلامة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد سعيد السعيد مدير الوجهة السياحية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن فعاليات «العودة إلى جزيرة النزال» المقامة حالياً في جزيرة ياس بأبوظبي، وللمرة الثانية خلال وقت وجيز تستضيف فيها العاصمة الإماراتية هذا الحدث العالمي، تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لجميع المشاركين في الحدث، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد الفعالية إجراء نحو 20 ألف فحص كورونا، إذ كانت الفعالية الأولى التي أقيمت في شهر يوليو الماضي قد شهدت إجراء أكثر من 18 ألف فحص خلال شهر واحد.

وقال إن النجاح الذي شهدته الفعالية الأولى والصدى العالمي الذي حظيت به كان له دور في مواصلة النجاح وتنظيم فعالية «العودة إلى جزيرة النزال» للمرة الثانية بمشاركة نجوم «يو إف سي» على مستوى العالم، مما يؤكد المكانة العالمية التي تحظى بها أبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، وتعكس ثقة المجتمع الرياضي العالمي في قدرات الدولة وتعاملها مع الجائحة.

وواصلت فعاليات «العودة إلى جزيرة النزال» التي انطلقت يوم 27 سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري منافساتها، بنزالات من العيار الثقيل، مع بطولة «يو إف سي 253»، فجر اليوم الأحد، وسط إشادة من اللاعبين بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة ومستويات التنظيم المرموقة في جزيرة ياس.

مصدر إلهام

وقالت جيرماين دو راندامي قبل نزالها المرتقب أمام جوليانا بينا في فئة وزن بانتام: «لقد أحببت أبوظبي لحظة وصولي إليها، خاصة لما لمسته من مستويات الصحة والسلامة العالية المعتمدة في المدينة، وضمن المنطقة الآمنة. وأتمنى أن نقدم في نزالاتنا في العودة إلى جزيرة النزال مصدر إلهام للمزيد من السيدات للمشاركة في الألعاب القتالية»

من جهته قال دوسكو تودوروفيتش الذي سيواجه ديكوان تاونزند في المنافسات الرئيسية لفئة الوزن المتوسط: «فخور لمشاركتي في بطولة تجمع العديد من أهم اللاعبين في المدينة التي لطالما اعتبرتها من أهم الوجهات الرياضية، خاصة بفضل طقسها الدافئ، والذي يساعد المقاتلين على خسارة الوزن. وكثفت على مدى الفترة الماضية تدريباتي لضمان تقديم أداءٍ مميّز في حلبة العودة على جزيرة النزال. إلى جانب ذلك، أشعر أنني متواجد في مكانٍ صحيٍ وآمن، بفضل الإجراءات الصارمة التي تطبقها أبوظبي في هذه البطولة».

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