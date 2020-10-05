تعاون بين «ألعاب النصر» واتحاد التايكواندو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وقّع اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي النصر، مذكرة تفاهم، بمقتضاها يتم إنشاء مركز صقل وتدريب لنجوم وأبطال اللعبة، يتولى الإشراف عليه خبير كوري، يتم ترشيحه من قبل اتحاد اللعبة.

تستهدف الاتفاقية، نشر اللعبة وتطورها على مستوى إمارة دبي، من أجل تكوين جيل واعد من اللاعبين الذين يمثلون النادي والمنتخب الوطني، في كافة البطولات الرسمية، محلياً ودولياً.

وقّع عن اتحاد التايكواندو، أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس الإدارة، وعن نادي النصر، عبد الرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في النادي، بحضور منصور الفلاسي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الألعاب القتالية في نادي النصر، وقاسم محمد عضو المجلس، وأحمد شريف الجناحي المدير التنفيذي لإدارة الألعاب في نادي النصر.

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