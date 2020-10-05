«عمومية اليد» تعلن اليوم عن القيادة الجديدة

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد، خلال اجتماعها المقرر في الرابعة والنصف عصر اليوم بقاعة البراحة (2) بفندق انتركونتينتتال (فيستفال ستي) بدبي، قائمة المرشحين التسعة لقيادة دفة اللعبة خلال الدورة الجديدة التي تمتد لغاية 2024.

سيفتتح الاجتماع الموسع رئيس الاتحاد محمد عبد الكريم جلفار، بالترحيب، ومن ثم الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور أكثر من نصف ممثلي الأندية الـ 16 المنضوية تحت مظلة الاتحاد، ومن بعدها تتولى لجنة الانتخابات التي يرأسها محمد علي العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، مراسم إجراءات الانتخابات من حيث الطرق القانونية رغم فوز المترشحين لجميع مناصب مجلس الإدارة بالتزكية، وشملت قائمة الفائزين بالتزكية 5 من الحرس القديم وهم: نبيل عاشور المرشح الوحيد للرئاسة (الشارقة)، وأنيسة الشدادي المرشحة الوحيدة عن العنصر النسائي (الوصل)، والمرشحون للعضوية ناصر الحمادي (مليحة) وعبد الله الكعبي (العين) وداوود المليح (دبا الحصن)، وعبد السلام ربيع (الوصل) وسعود صالح (شباب الأهلي) وفيصل الطواش (النصر) وعدنان الشامسي (الذيد).

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