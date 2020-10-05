هولم تخطف الفوز من ألدانا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

شهدت جزيرة ياس، أمس، الفعالية الثانية من نزالات العودة إلى جزيرة النزال، مع «يو إف سي ليلة القتال: هولم ضد ألدانا»، وشهد النزال الختامي بين النجمتين، فوز هولي هولم بإجماع الحكام على جوليانا بينا.

وبعد نزالهما المحتدم، قالت هولي هولم: «أسعى دائماً لتحقيق المزيد، وقد بذل فريقي الكثير من التضحيات، لتمكيني من الفوز على مدار خمس جولات خلال 25 دقيقة. وأركز دائماً على العمل بشكلٍ جاد، كما أود أن أعود إلى أبوظبي مجدداً، لاستكشاف المدينة والتعرّف إليها». وقالت جيرماين دو راندامي: «أشعر بأن إنجازاتي لا تلقى الاهتمام الكافي، إلا أنني أحرص على الحفاظ على قيمي، وتقديم أداء متميّز، ينال إعجاب المشجعين. وبالطبع، سأتابع العمل حتى الفوز بحزام فئتي».

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