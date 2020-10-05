«عربي الدراجات» يختتم ملتقى الإعلام الرقمي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت أول من أمس فعاليات ملتقى منسقي الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمه الاتحاد العربي للدراجات برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد، وأداره المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد.

ألقى الحوسني كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، مثمناً حرصهم على التواجد في هذا الملتقى الافتراضي، وعرض ورقة عمل تحدث فيها بنبذة تاريخية عن مراحل التطور الذي مر خلاله الإعلام من ورقي مكتوب ومتلفز وإذاعي إلى إعلام رقمي.

وقرر المؤتمرون في نهاية الملتقى تشكيل لجنة مصغرة أحيلت إليها جميع المقترحات والأفكار المقدمة لتعمل على وضع برامج وخطط عمل لها وفق برنامج زمني، على أن تعمل هذه اللجنة بشكل أسبوعي وترفع توصياتها وخطط وبرامج العمل الجاهزة للتنفيذ إلى الملتقى الثاني الذي سيتم عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، وبما يضمن انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2021، بشكل جديد.

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