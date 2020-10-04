تحدي دبي للياقة يعود من جديد ليعزز مفهوم الصحة

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود تحدي دبي للياقة، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بدورته الرابعة من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2020 ليعزز مفهوم الصحة ويبثّ الحماس في كافة أرجاء دبي ويجمع سكانها وزوارها حول الرياضة.

ويتضمن برنامج هذا العام مزيجا من الفعاليات الافتراضية والأنشطة التي تنظم في أماكن متنوعة بما فيها الصالات الرياضية وكذلك في الهواء الطلق مع الأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير السلامة وإجراءات التباعد الاجتماعي لضمان التواصل مع المشاركين وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً.

وتقام على مدار شهر كامل مجموعة متنوعة من الفعاليات والتمارين الرياضية وبرامج الصحة والتوعية والجلسات الافتراضية التي تتيح للجميع ممارسة الأنشطة الرياضية يوميا.

ويدعو تحدي دبي للياقة سكان المدينة كافة للمشاركة في الأنشطة الرياضية، وكذلك استكشاف هوايات جديدة تساهم في تعزيز صحتهم بغضّ النظر عن العمر أو القدرات أو الاهتمامات أو مستويات اللياقة أو المواقع المفضّلة لكلّ مشارك.

كما أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتسجيل ومجموعة الأنشطة الكاملة التي يعدّها تحدي دبي للياقة في الأسابيع المقبلة، فيما سيتم دعوة المشاركين إلى تحديد أهدافهم الخاصة قبل انطلاق المبادرة والتسجيل عبر موقع التحدي الرسمي.

يشار إلى أنّ سلامة سكان وزوار المدينة تبقى أهمّ أولويات تحدي دبي للياقة، وستقام كافة الفعاليات والأنشطة ضمن إطار الالتزام التام بإرشادات الصحة والسلامة التي حدّدتها السلطات الرسمية المختصة.

لمزيد من المعلومات عن التحدي وفعالياته، وكيفية تسجيل الأسماء، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لتحدي دبي للياقة www.dubaifitnesschallenge.com.

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