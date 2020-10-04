6 ألعاب فردية في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

قرر مجلس دبي الرياضي، اعتماد 6 ألعاب فردية في النسخة الثامنة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام فعالياتها في الفترة من 08 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وتتضمن قائمة الألعاب، البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، وستقتصر النسخة الثامنة على الألعاب الفردية، لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، وذلك حفاظاً على صحتهن وسلامتهن، وستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات، ولكي تستطيع اللاعبات الحضور والمشاركة في المنافسات، دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل. كما أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، الذي من خلاله يمكن للاعبات تعبئة استمارات المشاركة.

ودعت اللجنة المنظمة، المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى سرعة تسجيل منتسباتها للمشاركة في المنافسات، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل، في حال اكتمال العدد المحدد لكل لعبة، حتى لو كان ذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات بطولة واحدة فقط، وتم تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات في كل لعبة.

ورشة عمل

وتعقد اللجنة المنظمة ورشة عمل الأسبوع المقبل، لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة الثامنة من الدورة، كما سيتم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل، والإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات.

في سياق متصل، أطلقت لجنة المرأة والرياضة، مبادرة لتدريب السيدات على قيادة الدراجات الهوائية، وذلك بالتعاون مع نادي زعبيل للسيدات، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، والتي تأتي ضمن التحضيرات للنسخة الجديدة للدورة، وستكون عبارة عن إقامة حصص تدريبية عملية على قيادة الدراجة الهوائية في نادي زعبيل للسيدات، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع. وتهدف إلى تدريب وتطوير مهارات قيادة الدراجة الهوائية للسيدات الراغبات في المشاركة بمنافسات سباق الدراجات الهوائية، وإعدادهن بشكل جيد، ليتمكنّ من التنافس بشكل أفضل، كما تأتي هذه المبادرة، في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مجلس دبي الرياضي مع نادي زعبيل للسيدات.

تشهد دورة الشيخة هند تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، حيث وصل عدد المشاركات في الدورة السابعة، التي أقيمت العام الماضي، إلى أكثر من 1000 لاعبة من 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

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