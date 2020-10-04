«مهرجان الظفرة 2020» يعلن دليل المشاركة في «مزاينة الإبل»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة 2020 بدورته 14، الذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في الخامس من نوفمبر المقبل، عن دليل الاشتراطات والاشتراك وجدول مواعيد دخول الإبل حسب الفئات المحددة في مزاينة الإبل وقيمة الجوائز والإجراءات الاحترازية.

ونشرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي نسخة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بمشاركة الملاك في مزاينة الإبل التي تعتبر المسابقة الرئيسية في المهرجان والأضخم في المنطقة، منها الإجراءات الاحترازية المتبعة لدخول الإبل المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والإجراءات الاحترازية للعزب، واقتصار الحضور على 30% من استيعاب منصة التتويج، مؤكدة على المشاركين والحضور ضرورة اتباع الاشتراطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة من الجهات المختصة، والتقيد بها في موقع المهرجان بشكل عام وفي العزب بشكل خاص.

حرص

وتحرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، من خلال تنظيم مهرجان الظفرة على حفظ الموروث العريق من الإبل، ودعم ملاك الإبل وتشجيعهم على إنتاج واقتناء أنقى سلالات الإبل، والحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما يرتبط به من عادات، وجعل مهرجان الظفرة الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل، والمساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة، والترويج لبوابة الربع الخالي «مدينة زايد» .

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