المرزوقي يحلق بلقب «الفلاي بورد»

المصدر: . (أبوظبي - وام)

فاز مانع المرزوقي، بلقب أجمل استعراض في فئة المحترفين بالجولة الثالثة من بطولة الإمارات لـ «الفلاي بورد»، التي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي، وحصل على 55 نقطة، ليصل رصيده في البطولة إلى النقطة 165، متصدراً الترتيب العام للموسم بالعلامة الكاملة، وحل ثانياً أبو بكر المري، يليه علي الحميري، وحقق سالم اليافعي، المركز الأول، في فئة «النوفيس»، وحل ثانياً أحمد الرميثي، ثم علي الرميثي.

شارك في الجولة 9 متسابقين من الإمارات، ومتسابق من المغرب، ووشهدت، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»

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