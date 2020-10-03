20 شوطاً في ختام الأسبوع الخامس من تمهيدي الهجن بالوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختتمت، أمس، بالوثبة، منافسات الأسبوع الخامس من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة كبيرة من هجن أبناء القبائل، وذلك بمنافسات سن الإيذاع، التي أقيمت على مدار 20 شوطاً، لمسافة 5 كلم.

وشهدت المنافسات صراعاً قوياً بين عدد كبير من المطايا، على نيل المراكز الأولى، خاصة مع أهمية السباقات التمهيدية التي تعطي مؤشراً على شكل المنافسة في المهرجانات الكبرى المنتظرة خلال الموسم الحالي.

وخطفت البكرة «يودة» لأحمد راشد محمد المنصوري، الأنظار خلال منافسات الإيذاع، بعدما سجلت أفضل توقيت زمني في الشوط الرابع عشر، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.30.9 دقائق، وهو رقم جيد للغاية، وبفارق 8 ثوانٍ كاملة عن أقرب منافسيها على مدار الأشواط العشرين.

وفازت «محبوبة» لسعيد مطر المنصوري، بلقب أول أشواط سن الإيذاع، المخصص للإيذاع الأبكار المحليات، بعد أن اجتازت مسافة الشوط في 7.39.7 دقائق، فيما حلقت «مزنة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، بلقب الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.43.5 دقائق.

تألق

وشهد الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان المحليات، تألق «المفرق» لمحمد راشد حمود الكتبي، حيث نجح القعود في احتلال المركز الأول، بتوقيت 7.47.3 دقائق، بينما فاز «مستشار» لسيف حمود سعيد الدرعي بناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات، بعد أن قطع مسافة الشوط في 7.40.6 دقائق.

وواصل شعار محمد عتيق بن زيتون المهيري، ظهوره الجيد في السباقات التمهيدية، بعدما انتزعت «نسايم» ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات، فيما كانت «علاج» لحمد غريب راشد الكتبي، على موعد مع لقب الشوط السادس للأبكار المهجنات.

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