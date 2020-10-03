الشعفار يواصل جولته لتقديم الشكر للأندية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

قام أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، يرافقه وفد من مجلس إدارة اتحاد الدراجات، يضم عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد، ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير، وحارب العلي مدير العلاقات الدولية، بزيارة نادي الجزيرة الحمراء.

وذلك ضمن جولته لزيارة الأندية الأعضاء في الاتحاد، بمناسبة انتهاء فترة توليه قيادة مسيرة الاتحاد لدورتين متتاليتين، وحرصه على تقديم الشكر والتقدير لإدارات الأندية، ومن بينها إدارة نادي الجزيرة الحمراء، على التعاون الإيجابي مع الاتحاد، وهو ما ساهم في تحقيق الإنجارات المشرفة التي حققتها دراجات الإمارات على مدى 8 سنوات.

وكان في استقبال الوفد والترحيب به، مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، برئاسة محمد حميدان الزعابي، الذي أثنى على جهود الاتحاد بقيادة أسامة الشعفار، وعمله المتواصل، وفق خطط وبرامج طموحة ومتطورة، ساهمت في انطلاق دراجات الإمارات، لتحقيق الإنجازات المتتالية على مختلف المستويات، وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، التي تؤكد على ترابط أسرة الدراجات.

وأثنى أسامة الشعفار على جهود واهتمام نادي الجزيرة الحمراء، الذي يعتبر من الأندية المتميزة في رياضة الدراجات، بفضل ما تلقاه من اهتمام ودعم من مجلس الإدارة، الذي يستحق كل الشكر والتقدير، متمنياً للنادي دوام التوفيق والنجاح.

من جانبها، تطرقت نورة الجسمي، التي تقدمت للترشيح على مقعد الرئاسة في الدورة الانتخابية المقبلة، إلى الإنجازات المتعددة التي تحققت في الدورة الحالية، بفضل العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد لعناصر اللعبة، ومن ضمنها الأندية التي قامت بدور هام وفعال في تقدم اللعبة، وزيادة قاعدتها، مشيرة إلى أنها تقدمت للانتخابات على مقعد الرئاسة، بدعم من رئيس وأعضاء الاتحاد، ومباركة العديد من الأندية، وأتمنى أن أكون أول من يشغل هذا المنصب من العنصر النسائي، وطموحاتي كبيرة في النجاح ومواصلة العمل لتحقيق إنجازات أكبر للدراجة الإماراتية.

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