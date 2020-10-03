290 مشاركاً في سباق ترايثلون خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

حقق سباق ترايثلون خورفكان، نجاحاً كبيراً، أمس، بمدينة خورفكان، بعد أن شارك بالسباق 290 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات.

اشتمل السباق على مسافتين، وهي القصيرة والكلاسيك، وعلى فئات من المجموع العام والفئات العمرية المختلفة، وشهد سباق المسافة القصيرة للفئة المفتوحة رجال، فوز حمدان أحمد الحاج بالمركز الأول، وفي فئة السيدات مفتوح، فازت ثيا جان دوثي بالمركز الأول.

وفي سباق الكلاسيك الفئة المفتوحة رجال، فاز جايسون فاهي بالمركز الأول، وفي فئة السيدات مفتوح، فازت لاتي لوكاسب بالمركز الأول.

وحرصت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، على نجاح النسخة الأولى من السباق، الذي لاقى إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات والجنسيات، لتحقيق أهداف الجمعية، والسعي إلى نشر اللعبة بين أفراد المجتمع.

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