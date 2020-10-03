راشد الظاهري يتوج بكأس "الجونيورز" في بطولة إيطاليا للكارتينج

المصدر: وام

واصل البطل الإماراتي الصاعد راشد الظاهري تحقيق إنجازاته المتوالية وتعزيز موقعه على المستوى الدولي برياضة الكارتينج كأفضل سائق عن فئة "الجونيورز" في موسم البطولة الإيطالية X30، حيث حقق المركز الرابع في السباق الصباحي، ثم المركز الأول في سباق بعد الظهر النهائي.

وأظهر راشد براعته في القيادة خلال الطقس الممطر في سباق الجولة الرابعة من بطولة ايطاليا للكارتينج التي أقيمت على حلبة أدريا في إيطاليا خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

كانت انطلاقة السباق مليئة بالتحديات، وفي ظروف صعبة كثيفة الأمطار بدأ البطل الإماراتي الموهوب السباق النهائي منطلقاً من المركز الرابع، ولم يمكث طويلا حتى بلغ الصدارة لكنه تراجع نسبيا بعد مواجهة بعض المشكلات الفنية.

وفي مجريات سباق نهاية الاسبوع، فقد حدد المنظمون أن يكون السباق النهائي بوضع الثمانية الأوائل في النهائي الأول كشبكة عكسية مما يعني أن راشد انطلق من المركز الخامس .. ومع ازدياد كثافة السحب، وتساقط الامطار، أظهر راشد مهاراته في القيادة حيث تصدر السباق مبكرا .. ومن مركزه تمكن من تجاوز متصدر السباق منذ البداية وأنهى اللفة الأولى بفارق مريح، وتابع تألقه على الحلبة الرطبة محافظا على صدارته في باق اللفات الواحدة تلو الأخرى، منهياً السباق في المركز الأول ليصعد مجددا إلى منصة التتويج.

وبمناسبة هذا الفوز المهم قال راشد الظاهري : فخور حقا بسماع النشيد الوطني على منصة التتويج، واجهت تحديات كبيرة، لكن التدريبات الكثيرة في المناطق الرطبة ساعدتني على تجاوز كل هذه التحديات، وسيكون من المفيد المضي قدمًا في فئة "الجونيورز" الجديدة .. أتطلع حاليا إلى السباق التالي والاستفادة من عروض السباق الافتتاحي.

من جهته، قال الإيطالي فاوتسي إيبوليتي مدرب راشد والبطل السابق للفورمولا 2 : أصبح راشد الآن أفضل سائق عن فئة الجونيورز في موسم البطولة الإيطالية، وهو تقدم ممتاز خاصة مع منافسين من العيار الثقيل من فئة الناشئين 11-14 سنة .. قدرات راشد الطبيعية وتصميمه يتقدمان إلى مستويات أعلى .. الفوز في الطقس الرطب إنجاز استثنائي ممتاز.

وأقيم السباق على حلبة أدريا المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات التي تبلغ مساحتها 1:302 متر والتي تمثل تحدياً بطبيعتها الضيقة والمتعرجة، حيث ترتبط الخطوط المستقيمة بسلسلة من الانحناءات القاسية.

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