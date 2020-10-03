بالعلامة الكاملة..المرزوقي بطلا للمرحلة الثالثة من بطولة الإمارات "فلاي بورد"

المصدر: وام

حفلت الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لـ " الفلاي بورد" التي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي مساء أمس بنجاح مبهر، وأداء استعراضي عالي المستوى قدمه 10 متسابقين 9 منهم من الإمارات، ومتسابق واحد من المملكة المغربية الشقيقة، تنافسوا جميعا على الفوز والصدارة طوال مراحل الاستعراض الذي أقيم على كورنيش أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وشهد السباق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والتعقيم لمختلف الأجهزة واشتراط الحصول على فحص حديث ونتيجة سلبية فيه مع إجراء فحص الكاشف الحراري عند الدخول، واستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بكل متسابق والحرص على عدم وجود الجماهير.

وتفوق في فئة المحترفين مانع المرزوقي بتقديم الفاصل الأجمل في الاستعراض، خلال التوقيت المخصص له، حيث حصل على 55 نقطة، ليرفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى النقطة 165 في الترتيب العام للموسم الجاري، محرزا بذلك العلامة الكاملة، في حين حل ثانيا أبو بكر المري، وثالثا علي الحميري .. وفي فئة "النوفيس" تمكن المتسابق سالم اليافعي من إحراز المركز الأول، وحل ثانيا أحمد سالم الرميثي وثالثا علي الرميثي.

ووجه المتسابقون رسالة شكر وتقدير للنادي البحري على قيامه بصياغة وتطبيق البروتوكول الخاص بالأمان والسلامة في صورة مثالية، وتوفير الحماية والوقاية لكل المتسابقين المشاركين والحاضرين في موقع السباق.

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