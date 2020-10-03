«مذيار» تكسب «لقايا» تمهيدي الوثبة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتزعت «مذيار» لسالم حمد نهيان العامري لقب أول أشواط منافسات سن اللقايا التي أقيمت أمس في الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة ضمن السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020 - 2021.

وتواصلت منافسات الأسبوع الخامس من السباقات التمهيدية، بمشاركة كبيرة من هجن أبناء القبائل، في سن اللقايا، لمسافة 4 كلم. وتوجت«مذيار» بناموس الشوط الأول المخصص للأبكار المحليات، فيما فازت «روعة» لعلي ناصر الخييلي بالشوط الثاني للأبكار المهجنات.

وحلق «مبدع» لسالم قريع العامري بأول أشواط الجعدان المحليات لسن اللقايا، وتمكن «مبلش» لعاطف عطية القرشي من الفوز بناموس الشوط الرابع، وحصدت «غنايم» صدارة الخامس، و«الراشدية» السادس، و«المسك» السابع، وتفوق «المطلاع» في الشوط الثامن فيما خطفت «أقادير» لقب الشوط التاسع، وفازت «منصورة» بناموس الشوط العاشر.

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