النصر جاهز لتحدي موسم الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل فريق الكرة الطائرة بنادي النصر استعداداته لخوض غمار الموسم الجديد الذي يخوضه الفريق بهدف إكمال مشوار إنجازاته، وتفوقه خلال الموسم الماضي الذي كان قد أنهاه متصدراً مسابقة الدوري العام قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا بجانب فوزه بكأس نائب رئيس الدولة.

وكانت الإدارة الفنية في الفريق بقيادة المدرب التونسي مروان الفهيري، وعلي إبراهيم المدرب المساعد، وعلي بن غليطة الإداري، نجحت في إتمام قائمة الأجانب بالتجديد للاعب الجزائري محمد شيخي، والأنغولي دزاباتو كمحترفين، والبرازيلي ماركوس كوستا كمقيم.

وأكد منصور الفلاسي، عضو شركة الألعاب الرياضية في النادي المشرف العام على كرة الطائرة، رضاه التام عن حجم التحضيرات التي وصل إليها الفريق، متمنياً أن يحقق الفريق الأول لكرة الطائرة في النادي آمال النادي ومجلس إدارة شركة الألعاب برئاسة عبد الرازق الهاشمي وكل زملائه أعضاء المجلس.

أما علي إبراهيم، مساعد المدرب والقائم بأعمال مشرف الفريق، فأكد أن المعنويات عالية للفريق رغم ظروف عدم الاستقرار التي تعيشها الرياضية حالياً بسبب «كوفيد 19»، الذي تسبب في إلغاء الموسم الماضي رغم تصدر الفريق للدوري، والذي حرم «العميد» من معسكر الإعداد.

وقال: «رغم كل الظروف المحيطة، إلا أن الفريق جاهز لخوض تحدي الموسم الجديد الذي يبدأه يوم 16 الجاري بمسابقة كأس نائب رئيس الدولة، ومن بعدها الدوري العام الذي تحدد له أن ينطلق يوم 13 نوفمبر المقبل».

وذكر علي إبراهيم أن الفريق يضم حالياً أفضل تشكيلة من اللاعبين المواطنين الذين يمثلون النادي والمنتخب الوطني أمثال: عدنان إبراهيم الكابتن، وحمدان غانم، وعامر غلام، وعلي محمد صالح، وخالد إبراهيم، وسعيد ربيع، وفاضل عباس، ومحمد عباس، وماجد سعيد، وراشد سعيد، بجانب الثلاثي الواعد الصاعد من فريق الشباب وهم محمد البلوشي، وراشد سعيد، وعلي غانم.

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