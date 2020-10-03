11 نزالاً بـ «ليلة القتال» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت أبوظبي الاستعدادات لانطلاقة تحدي «يو إف سي ليلة القتال: هولم ضد ألدانا»، غداً، ثانية فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، الذي تستضيفه جزيرة ياس ويستمر حتى 25 الجاري، ويقام في «ليلة القتال» 11 نزالاً، ما يزيد حماسة المقاتلين المشاركين للتأكيد على خبراتهم في الحلبة، وتقديم أداءٍ يرتقي بمستويات تصنيفهم. وتشهد الفعالية مشاركة واسعة من نجوم «يو إف سي» الذين توافدوا إلى أبوظبي من كل القارات، حيث يمثّل اللاعبون أكثر من 15 دولة، من بينهم أمريكا والبرازيل والمكسيك وكيب فيردي وهولندا وروسيا وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وتونس وتايلاند والصين وصربيا وإيطاليا.

وأكدت الأمريكية هولي هولم التي ستواجه المكسيكية آيرين ألدانا في النزال الختامي في حلبة فلاش فورم، اعتزازها بالمشاركة في بطولةٍ بهذا الحجم والأهمية، وقالت: ثقتي كبيرة بقدرتي على تقديم أداءٍ متميّز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز