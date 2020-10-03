144 ساعة من دون مرشحين لـ «انتخابات الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رغم فتح الباب يوم الأحد الماضي، ومرور 144 ساعة أمام قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة للدورة 2020 /‏‏‏ 2024، إلا أنه لم يتقدم أي مرشح حتى الآن لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الانتخابات المقررة 22 نوفمبر المقبل.

ويتوقع المنتمون إلى أسرة اللعبة، أن يشهد الأسبوع المقبل، إقبالاً كبيراً على التقدم بملفات الترشح، مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح 11 الجاري، مؤكدين أن الكثيرين من الراغبين بالترشح، ينتظرون تقدم بعض المنافسين بأوراق ترشحهم، لتحديد موقفهم النهائي من الانتخابات المقررة 22 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أنه تم تحديد 25 الجاري، لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، ويوم 5 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية، بعد نظر الطعون يوم 4 نوفمبر، ويتم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد 7 ديسمبر.

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