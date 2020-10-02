اتحاد الكاراتيه الإماراتي يناقش الإجراءات الخاصة ببدء النشاط الرياضي

المصدر: وام

ناقش اتحاد الإمارات للكاراتيه الاجراءات الخاصة ببدء النشاط الرياضي وخططه المستقبلية في ظل الظروف الراهنة بسبب وباء كوفيد 19 خلال الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لسنة 2020 الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وحضره عوض الدرمكي نائب الرئيس ومروان سنكل نائب الرئيس، وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام، وحميد شامس الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع محمد عباس المدير التنفيذي، وهشام سري السكرتير الفني، وابراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومحمود السيد محاسب الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 طبقاً لمواعيد لجنة المسابقات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية واتمامها طبقاً للبروتوكول المرسل من الهيئة العامة للرياضة، مع الاخذ في الاعتبار بروتوكول الفريق الطبي المرسل من الاتحاد الدولي للكاراتيه WKF، ومخاطبة الأندية لاستضافة البطولات طبقاً للتواريخ المقررة بحيث تقام البطولات بدون جمهور، مع وضع إمكانية لحضور ولي الأمر للناشئين في حال توفيره لنتيجة فحص PCR حديثه، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم وضعها لمنع تفشي فيروس كورونا، وستقام البطولات لفئة اللاعبين واللاعبات من عمر 12 سنة فما فوق.

وتقرر في الاجتماع أن يكون فحص PCR مسؤولية النادي المشارك لكافة اللاعبين والجهازين الفني والاداري قبل بدء المسابقة ب 48 ساعة، وتكرار الفحص عند كل بطولة وإحضار النتائج الدالة على نتيجة الفحص، مع موافقة ولي الأمر بالتوقيع على الاستمارة المعدة لمشاركة اللاعبين تحت 18سنة.

وتم خلال الاجتماع أيضا اتخاذ القرار الخاص بتشكيل لجنة الأمن والسلامة برئاسة المهندس حميد شامس الزرعوني، لوضع بروتوكول خاص لعودة النشاط الرياضي والمسابقات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، مع الأخذ في الاعتبار دليل الإجراءات الاحترازية للاتحاد الدولي للكاراتيه والهيئة العامة للرياضة، ويراعى أن يتم تشكيل الأعضاء عن طريق رئيس اللجنة على أن يتواجد طبيب ضمن أعضائها.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد استئناف تدريبات المنتخبات الوطنية للكاراتيه بعد وضع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ..كما قرر تحويل مشروع النظام الالكتروني بالاتحاد للدراسة والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة إلى راشد آل علي الامين العام وفي حالة الاستيفاء يتم اعتماده وتم تكليف المهندس مروان سنكل نائب الرئيس لتقييم ودراسة وضع المنتخبات الوطنية الحالي.

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