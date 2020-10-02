الوصل والبطائح.. بداية عودة نشاط السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد صالة نادي الوصل، في السابعة من مساء اليوم، مباراة الوصل والبطائح في ربع نهائي الدوري العام لموسم 2019- 2020، وأكمل اتحاد السلة، الفحوصات الطبية للأطقم الإدارية والفنية والإعلامية، تمهيداً لاستئناف النشاط. وتحدد نتيجة هذه المباراة، هوية المتأهل إلى المربع الذهبي، واللحاق بفرق شباب الأهلي والنصر والشارقة، التي حجزت مقعدها في نصف النهائي، الذي ينطلق الثلاثاء المقبل.

وحدد البروتوكول الصحي، أعداد ممثلي الفريقين بـ 18 بدلاً من 24 فرداً لكل فريق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال المباراة.

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