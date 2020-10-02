«طائرة» حتا تبحث عن صالة رياضية

المصدر: دبي - علي الظاهري

يواصل فريق الكرة الطائرة في نادي حتا تحضيراته للموسم الجديد على صالة هيئة تنمية المجتمع في منطقة حتا بدلاً من صالة مدرسة الظهرة التي كانت تحتضن تدريبات ومباريات الفريق في الموسم الماضي، وتم إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس الدولة.

وتحيط الشكوك بإمكانية خوض حتا جانباً من مباريات الدور الأول على أرضه في دوري الرجال الذي سينطلق يوم 16 أكتوبر، حيث تعتبر الصالة الحالية غير مؤهلة لإقامة المنافسات الرسمية، وسيكون انتظار فتح صالة المدرسة هو الأمل الوحيد كي يلعب حتا مبارياته على أرضه في الموسم الجديد.

مصير مجهول

وأكد حيي البدواوي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية في النادي، أن عدم توفر صالة رياضية يعتبر تحدياً أمام فريق الطائرة في ظل الظروف الحالية بسبب «كوفيد 19»، حيث بات مصير المباريات المقرر استضافتها في حتا مجهولاً ضمن الدور الأول من مسابقة الدوري في ظل إغلاق الصالة الوحيدة المؤهلة وهي صالة الظهرة للبنات، حيث إن الصالة الحالية تصلح لإقامة التدريبات فقط، مثمناً جهود وتعاون هيئة تنمية المجتمع في دبي، وخص بالشكر أحمد جلفار مدير عام الهيئة على الدعم الرياضي لنادي حتا.

تحضيرات الموسم

وأشار البدواوي إلى أن فريق الطائرة دشّن تحضيراته في نهاية يوليو الماضي عبر التجمع الأول في النادي، وتم التعاقد مع المدرب البرازيلي سيدنا الذي سبق له تدريب فريق العين وفاز معه بلقب الدوري المحلي، كما يملك تجربة خليجية ناجحة في البحرين، إضافة لتوليه مهمة مساعد مدرب منتخب البرازيل من 2013 لغاية 2015 ليقود طموحات الفريق في الموسم الجديد خلفاً للمدرب أحمد زكريا الذي يستحق كل الشكر والتقدير على الجهود المبذولة في الفترة الماضية.

شكر وتقدير

وذكر أن هناك أسماء لاتينية ستدعم الفريق الأول وفريق الشباب في الموسم الجديد، حيث تم تجديد التعاقد مع اللاعب الصاعد من فريق الشباب البرازيلي فيرناندو بيريز الذي سيتم قيده في فئة المقيمين، كما شملت التعاقدات المحترف الكوبي هيروشي الذي تم التعاقد معه أول من أمس، وهو صاحب التجربة السعودية مع الهلال، وحقق معه بطولة، وانضم إلى القائمة الجديدة أيضاً الفنزويلي إيفان فرنانديز وسيقيد في خانة المقيمين، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى نادي شباب الأهلي وتحديداً شركة الألعاب الرياضية على الموافقة بتجديد إعارة صانع الألعاب محمد جمعة للموسم الثاني على التوالي وعلى تعاونهم الجم في استعارة لاعبين آخرين.

أداء مميز

وأعرب البدواوي عن أمله في تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد، حيث كان الفريق الأول يطارد المربع الذهبي بعد تقديم أداء مميز في الموسم الماضي، بينما كان فريق الشباب على خطوة من تحقيق إنجاز جديد بالتتويج باللقب لولا إلغاء الموسم بسبب «كورونا»، حيث تصدر المسابقة وكانت تفصله مباراة حاسمة أمام الوصيف نادي النصر الذي تفصله عنهم نقطة.

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