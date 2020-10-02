120 مشاركاً في ورشة بروتوكول المباريات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الكرة، أمس، ورشة عمل «عن بعد»، بمشاركة أكثر من 120 من ممثلي الأندية والأطقم الفنية والطبية والإدارية لمنتخباتنا، وتضمنت شرح بروتوكول المباريات المُحدث والمعتمد من الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

شارك في الورشة د.مصطفي الهاشمي رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، ود.سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، ود.أحمد إبراهيم، ومبخوت الهاجري ممثل رابطة المحترفين، ومحمد سرور ممثل إدارة المسابقات وأعضاء اللجنة، ومحمد السيد مقرر اللجنة.

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