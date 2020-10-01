16 شوطاً في ختام الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهت هجن أبناء القبائل، أمس، ثالث جولات تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وذلك من خلال 16 شوطاً في سن اليذاع لمسافة 5 كيلومترات.

وتمكنت «مشرفة» المملوكة لمحمد الحميري من حسم المعركة في الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، فيما كسبت «فزعة» لمالكها مبارك الخييلي، التحدي في شوط البكار المهجنات، واعتلى «الواعي» قمة اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث، ليهدي مالكه محمد المنصوري، الناموس.

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