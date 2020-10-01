«بحور» تتألق في مهرجان البيت متوحد للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توجت «بحور» لسعيد سالم المغيري، بلقب الحقايق الأبكار الصعوب في النسخة السادسة من مهرجان البيت متوحد للهجن، الذي أقيم أمس، لمسافة 3 كلم، بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهد إقامة 20 شوطاً، خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان.

وحلت «بحور» في المركز الأول في الشوط الرئيس الأول، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 4.24.8 دقائق، محققة أفضل توقيت، لتحصد 200 ألف درهم، بالإضافة إلى مجسم «البيت متوحد».

وانتزع القعود «محطم» لناصر سالم الهاشمي، ناموس الشوط الرئيس الثاني، المخصص للجعدان الحقايق الصعوب، بعد أن حقق المركز الأول، متفوقاً على منافسيه، بزمن قدره 4.27.0 دقائق، لينال الجائزة المالية، وقدرها 200 ألف درهم، ومجسم «البيت متوحد».

واستطاعت البكرة «ريفال» لحمد سعيد المنصوري، الفوز بلقب الشوط الثالث، بعد أن أنهت مسافة السباق في 4.30.6 دقائق، فيما خطف «نهب» لعلي راشد العمري، ناموس الشوط الرابع، محققاً المركز الأول، والجائزة المالية 100 ألف درهم، بعدما أكمل السباق في 4.27.5 دقائق.

وفي الشوط الخامس، حلق «مباشر» لعلي سيف الدرعي بناموس الشوط، محققاً زمناً قدره 4.31.0 دقائق، أما ناموس الشوط السادس، فكان من نصيب «قيادة» لعبد العزيز حمدان الوهيبي، التي وصلت إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 4.30.0 دقائق.

نتائج

وانتزعت «لمحة» لمالك هلال المالكي، ناموس الشوط السابع، بتوقيت 4.31.0 دقائق، فيما تصدر «جلاد» لعلي سعيد الوهيبي، الشوط الثامن، منهياً السباق في توقيت قدره 4.25.0 دقائق، بينما جاءت «مهدية» لأحمد علي الدرعي، في المركز الأول، في الشوط التاسع، واحتل «جلنار» لحمد سعيد المنصوري، صدارة الشوط العاشر، بتوقيت 4.32.0 دقائق، ونال أصحاب المراكز الأولى في الأشواط من الثالث وحتى العاشر، جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.

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