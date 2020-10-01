1000 لاعب ولاعبة يدشنون «عربية الشطرنج»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يدشن 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة، بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج (أونلاين) «سلام لبيروت»، مساء اليوم، التي ستقام علي أربع مراحل (تمهيدية – وسطى ذكور – نهائية سيدات – نهائية رجال )، بنظام الشطرنج أرينا، والنظام السويسري للشطرنج الخاطف، بزمن ثلاث دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة، وتم رصد جوائز للفائزين بقيمة 9000 دولار، موزعة للمراكز الخمسة الأولى لكل مسابقة من البطولات الأربع.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن هذه البطولة تقام تزامناً مع مبادرة سلام لبيروت، التي دعت إليها قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، (رئيسة مؤسسة القلب الكبير)، لدعم الشعب اللبناني الشقيق.

ويشارك فيها 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة، وستقام البطولة علي أربع مراحل (تمهيدية – وسطى ذكور – نهائية سيدات – نهائية رجال)، بنظام الشطرنج أرينا والنظام السويسري.

برنامج

تنطلق المرحلة التمهيدية من البطولة مساء اليوم، وتقام المرحلة الوسطى غداً، وتضم هذه المرحلة بطولتين للمتأهلين الـ 30 الأوائل من الذكور من المرحلة التمهيدية.

بالإضافة إلى اللاعبين المصنفين ما بين 2000 و2400 نقطة، وتضم المرحلة النهائية للسيدات، الذين يحملون تصنيفاً دولياً من 2000 فأكثر، إضافة إلى 20 الأوائل المتأهلات من المرحلة التمهيدية من فئة السيدات، أما المرحلة النهائية للرجال فقط، ستنظم في الساعة الثامنة بعد غد، وتضم اللاعبين الذين يحملون تصنيفاً دولياً من 2400 فأكثر، والمتأهلين 20 من المرحلة الوسطى.

وتضم قائمة اللاعبين العرب الكبار، ومعظمهم حاصلون على لقب أستاذ دولي كبير، يتقدمهم لاعب الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والمصري باسم أمين، ومواطنه أحمد عدلي، ومن فئة السيدات، تشارك بطلة العالم الأستاذة الدولية الكبيرة زو تشين، والمصرية وفاء شروق، والجزائرية أمينة مزيود.

وستتم مراقبة البطولة عبر شبكة الإنترنت، حيث تنظم البطولة على موقع برنامج «لي تشيس»، الخاص بتنظيم البطولات الشطرنجية عبر الإنترنت، ويرأس لجنة الحكام، الحكم الدولي الإماراتي فيصل محمد الحمادي.

كما ستتم مراقبة المباريات، بواسطة لجنة خاصة للمراقبة، تضم سعود محمد أحمد، والأستاذ الدولي الكبير افستراتيوس جريفاس، كما سيتم إعلان الترتيب النهائي للفائزين، فور انتهاء كل بطولة من البطولات الأربع مباشرة، على الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للشطرنج، بواسطة لجنة الحكام والمراقبة.

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