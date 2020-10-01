900 مشارك في تحدي أكاديمية فاطمة بنت مبارك

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

انطلق أمس تحدي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لـ 10 ملايين خطوة، تزامناً مع احتفالية الأكاديمية بمرور عشرة أعوام على تأسيسها. حظيت الانطلاقة بمشاركة أكثر من 900 شخص، بعد أن وثقوا خطواتهم افتراضياً عبر برامج عد الخطوات الذكية وتحميلها على رابط مخصص تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية، لتشجيع الجميع على ممارسة المشي والتفاعل مع المبادرة التي تشكل إضافة إلى نشاطاتهم اليومية.

من جانبها، أوضحت نيفيلي شندروجاني، مدير إدارة الاتصال والشؤون الفنية في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن المبادرة جاءت لتحفيز الجميع على المشاركة، وقالت: حددت اللجنة المنظمة معايير خاصة للفائزين في التحدي، وعليه كل من يستطيع الوصول إلى عشرة آلاف خطوة لمدة عشرة أيام متتالية من خلال المشي أو الركض، أو صعود الدرج يتم إدراجه في السحب للفوز بجوائز عدة قيمة مقدمة من الأكاديمية ونادي أبوظبي للسيدات وفندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي.

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