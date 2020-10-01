مسابقات الكرة الطائرة تعود 16 أكتوبر

المصدر: (دبي - وام)

أرسل اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تعميماً لكل الأندية يتضمن آخر المستجدات بالنسبة لمواعيد استئناف البطولات الرسمية بعد فترة التوقف الماضية، أكد فيه تحديد مواعيد بداية مسابقات الموسم الجديد 2020 - 2021 في 16 أكتوبر المقبل، بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تليه انطلاقة مسابقة السيدات في 23 من الشهر نفسه.

وأكد علي درويش الفلاسي الأمين العام المساعد للاتحاد أن أجندة المسابقات المعتمدة تتضمن انطلاق مسابقة الشباب في 5 نوفمبر، والناشئين في 7 من الشهر نفسه، والأشبال (أ) في 13 نوفمبر، وهو التاريخ نفسه الذي سينطلق فيه الدوري العام للرجال، مشيراً إلى أن مسابقة الشابات سوف تنطلق في 6 فبراير 2021، وأن مسك الختام في أجندة الأنشطة الرياضية سيكون مع بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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