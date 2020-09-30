المزروعي يتطلّع لاستعادة البريق على بساط الجوجيتسو

المصدر: البيان الرياضي

كان عام 2020 حافلاً بالأحداث بالنسبة لاثنين من أبرز نجوم الجوجيتسو في الإمارات، إذ يستعد سعيد المزروعي للعودة إلى استعادة البريق وهو يعود إلى المنافسات، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في المشاركة الرسمية الأخيرة، في الوقت نفسه الذي ستواصل بشاير المطروشي مسيرة تميزها، بعد الفوز في أربع من أصل خمس منافسات خاضتها في موسم عام 2019-2020.

سعيد المزروعي البالغ من العمر 22 عاماً كانت انطلاقته قوية، عندما فاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية، التي استضافتها جاكرتا عام 2018، وبعدها حقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة؛ واختتم الموسم بأداء قوي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تقلّد فضّيتها عن فئة وزن 62 كيلو غراماً بعد أن هزم منافسين من العيار الثقيل على المستوى الدولي.

وبعد تصاعد طموحاته في حصد المزيد من الإنجازات، جاءت الإصابة في وقت غير مناسب لتغيّب المزروعي عن معظم منافسات موسم عام 2019-2020، حيث تمكن من العودة فقط في نهاية شهر مايو الماضي. وعن ذلك يقول سعيد المزروعي: «كانت فترة صعبة، لأنني وبعد تقديم الأفضل وتطور مستواي في دورة الألعاب الآسيوية وما بعدها في البطولات الدولية. كنت أتطلّع للفوز بالموسم المحلي الماضي لأختتم عاماً حافلاً بالإنجازات، ولأصبح أفضل رياضيّ في فئتي.. ولكن الأمور لم تجرِ على النحو الذي تمنيته، لكن رياضة الجوجيتسو علمتني المثابرة، وأنا على أتمّ الثقة من العودة قريباً لأقدّم أفضل ما لديّ».

وكان سعيد المزروعي من أعضاء فريق نادي بني ياس للجوجيتسو، الذي توّج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو 2019-2020؛ وقد أشار إلى تأثيرات جائحة (كوفيد 19) على الجدول العالمي للفعاليات الرياضية، معرباً عن سعادته باستغلال فترة التوقف في استكمال مراحل تعافيه حيث قال: «منذ بدء التوقف الاضطراري في مارس، حاولت التركيز على بروتوكولات إعادة التأهيل، إذ إن التعرّض للإصابة أمر مؤسف ويتطلب التركيز على التعافي بالشكل الأمثل. وكان عليّ متابعة برنامج إعادة تأهيلي باهتمام شديد، حيث ساعدتني العطلة الطويلة في التركيز على بناء قوّتي والعودة إلى البساط، مع زيادة الثقة بكفاءتي البدنية».

وحول التوفيق بين الدراسة وممارسة رياضة الجوجيتسو يؤكد المزروعي أن كلا العاملين يسهمان في صقل شخصية الفرد وتعزيز معرفته وتجربته في الحياة، ويضيف أن الجوجيتسو رياضة مثالية في اكتساب مهارة إدارة الوقت، وبينما تأتي الدراسة في مقدمة الأولويات فإنني أجد بضع ساعات في اليوم لممارستي رياضتي المفضلة والتفوق في كليهما.

هدف

أما بشاير المطروشي، التي تبلغ من العمر 19 عاما فقد نجحت في تقديم أداء رائع في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018، ووصلت إلى نصف النهائي في فئة وزن 62 كيلوغراماً إلا أن الحظ لم يكن حليفها برغم الأداء القوي والتركيز الكبير، ثم شاركت للمرة الأولى في منافسات البالغات عن وزن 55 كيلوغراماً في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عام 2019، وأحرزت الميدالية الفضية؛ وتابعت مسيرتها لتحرز الميداليات الذهبية الواحدة تلو الأخرى، إذ فازت بدورة ندّ الشبا الرياضية عام 2019، وأعقبتها باحتلال المركز الأول في جميع الجولات الثلاث لبطولة «أم الإمارات» مضيفة ذهبية أخرى لسجلها في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو.

وتقول بشاير المطروشي: «قدمت موسماً ناجحاً بكل المقاييس، وأنا سعيدة بأدائي. الجوجيتسو رياضة بالغة الأهمية، أتاحت لي فرصاً عدة لرفع اسم بلادي عالياً. ويمنحني الأداء الجيّد في الحلبة ثقة كبيرة بنفسي، وقد ساعدني ذلك في مختلف جوانب حياتي خارج البساط. وينصبّ تركيزي الآن على تعزيز هذا النجاح، ومواصلة الفوز بالميداليات على الصعيدين المحلي والدولي».

وتنتمي بشاير المطروشي إلى نادي العين الذي تحمل شعاره في المنافسات المحلية؛ وكانت تنتظر بشغف أنباء العودة إلى الحلبة بعد فترة التوقف الطويلة، ثم استقبلت خبر تنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو لمعسكر رياضي خاصّ بالسيدات في أغسطس الماضي بسعادة بالغة؛ وفي هذا الشأن تقول: «كان البقاء في المنزل لهذه الفترة الطويلة تجربة غير مسبوقة، حيث كان علينا الابتعاد عن التدريب مع زملائنا في الفريق. وكنت أخشى أن تؤدي فترة الانقطاع الطويلة إلى التأثير السلبي على مهاراتي في النزالات».

وتابعت: «شهد اليوم الأول من المعسكر بعض النزالات الخفيفة، التي عزّزت ثقتي بقدراتي ومهاراتي. سار كل شيء على ما يرام، وكنت سعيدة للغاية بالعودة إلى الحلبة. كان لاتحاد الإمارات للجوجيتسو دور استباقي عبر استضافة المعسكر الخاص، والسماح لنا بالحصول على وقت كاف للتدريب ثم المشاركة في البطولات الرسمية من خلال الجولة الأخيرة من بطولة أم الإمارات».

وتتابع المطروشي دراستها الجامعية في كلية التقنية العليا وتواظب على ممارسة رياضة الجوجيتسو والانتظام في التدريبات بشكل يومي لا يؤثر على فصولها الدراسية كونها عادة ما تكون في الفترة الصباحية، فيما تمضي الفترة المسائية في التدريب.

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