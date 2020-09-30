«أبوظبي البحري» يكمل تحضيرات بطولة «الإمارات فلاي بورد»

المصدر: وام

يستعد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لاستئناف أنشطته ومسابقاته، بعد فترة التوقف التي استمرت قرابة الأشهر السبعة جراء «جائحة كوفيد 19»، وستكون البداية مع الجولة الثالثة من بطولة «الإمارات فلاي بورد» غداً، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد، الذي سيشمل كل المشاركين واللاعبين واللجان المنظمة في موقع السباق.

وتنطلق بطولة الفلاي بورد بمشاركة متوقعة لعشرة متسابقين، حيث تم وضع الضوابط الخاصة بالبطولة، بما فيها تحديد موعد اجتماع المتسابقين التنويري عن بعد، عبر برنامج «زووم» وقبل البطولة بيوم، ثم الانتقال إلى المنافسات التي من المقرر أن تنطلق غداً في موقع السباقات خلف مقر النادي في أبوظبي.

وكان النادي قد حصل على الضوء الأخضر لاستئناف السباقات من مجلس أبوظبي الرياضي بعد استيفاء الشروط اللازمة لبروتوكول السلامة،

وتوجه سالم الرميثي مدير عام النادي بالشكر والتقدير للمجلس على المتابعة والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي حفاظاً على سلامة الرياضيين، مؤكداً أن قسم السباقات في النادي سيحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، بما فيها التباعد الاجتماعي، والعبور عبر بوابات خاصة لدخول موقع السباق من أجل الفحص لكل المشاركين، للتأكد من حصول كل المتسابقين والمنظمين وكل العاملين في المنظومة على عينة سلبية حديثة لـ«كوفيد 19»، وشدد الرميثي على أن البوابات الموجود في منطقة السباق ستكون خاصة بفحص الحرارة والتأكد من سلامة الداخلين.

توقع

ورحب الرميثي بالعودة القوية للنشاط، مشيراً إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن السباق سيقام في صورة مثالية، حيث قال: «قمنا بتوفير كل ما يلزم من أجل هذه البطولة، ونحن على ثقة بأنها ستصل إلى بر الأمان وتكون باكورة العودة لاستئناف النشاط الرياضي، الذي يسعد كل منتسبيه في مختلف الرياضات البحرية».

ومن ناحيته أشار ناصر الظاهري مدير إدارة قسم السباقات في النادي إلى أن الفترة المقبلة ستعني الكثير بالنسبة لمنتسبي الرياضات البحرية خصوصاً مع وجود الفرصة لاستعادة مستوى اللياقة والجاهزية، منوهاً بأن النادي لديه العديد من البطولات القادمة، التي تحتاج إلى أعلى مستوى من اللياقة والجاهزية، وهناك استحقاقات لدى كل المشاركين في البطولات المحلية، وبالتأكيد ستعطينا هذه البطولة الفرصة لأن تكون المفتاح لاستعادة النشاط بحماس وهمة وتميز من أجل مواصلة مسيرة النجاح، وسوف يكون الحرص كبيراً على اتباع بروتوكول طبي صارم حتى عند تسليم الجوائز للفائزين في نهاية السباق، يتلاءم مع تحقيق التباعد الاجتماعي.

وتعد هذه الجولة هي الرابعة في عمر المنافسة لهذا الموسم.

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