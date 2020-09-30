اتحاد التنس ينعى مديره الفني

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نعى اتحاد الإمارات للتنس وفاة مديره الفني صلاح براملي عن عمره 60 عاما إثر أزمة قلبية فجر اليوم وجاء في بيان الاتحاد على موقعه الرسمي:"انتقل إلى جوار ربه المغفور له باذن الله زميلنا صلاح البراملي الذي وافته المنيه فجر اليوم الأربعاء في بلده تونس، نسال الله أن يغفر له وأن يتغمده الله برحمته و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان " وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

ويشغل البراملي خطة المدير الفني لاتحاد الإمارات للتنس منذ 20 عاما وهو لاعب وبطل تونسي سابق ومدرب في رياضة التنس، وكان بصدد قضاء اجازته ببلده تونس حين وافته المنية.

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