الطائرة الإماراتية تستأنف مسابقاتها بكأس نائب رئيس الدولة 16 أكتوبر

المصدر: وام

أرسل اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تعميما لكل الأندية يتضمن آخر المستجدات بالنسبة لمواعيد استئناف البطولات الرسمية بعد فترة التوقف الماضية، أكد فيه على تحديد مواعيد بداية مسابقات الموسم الجديد 2020 – 2021 في تاريخ 16 أكتوبر المقبل، بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تليه انطلاقة مسابقة السيدات في 23 من نفس الشهر.

وأكد على درويش الفلاسي الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة الطائرة أن أجندة المسابقات المعتمدة تتضمن على انطلاق مسابقة الشباب في 5 نوفمبر، ومسابقة الناشئين في 7 من نفس الشهر، والأشبال/أ/ في 13 نوفمبر، وهو نفس التاريخ الذي سينطلق فيه الدوري العام للرجال، مشيرا إلى أن مسابقة الشابات سوف تنطلق في 6 فبراير 2021، وأن مسك الختام في أجندة الأنشطة الرياضية سيكون مع بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وشدد الفلاسي على أنه سيتم الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات الظروف الخاصة بجائحة" كوفيد 19 المستجد"، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطبيق بروتوكول عودة النشاط الرياضي.

في سياق متصل تم اخطار كافة أعضاء الجمعية العمومية من الأندية الموجودة تحت مظلة اتحاد الكرة الطائرة بتعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد للدورة 2020 – 2024 لتعقد في الساعة الخامسة من من مساء يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر القادم .

وكان قد تم فتح باب الترشيح للانتخابات في 27 سبتمبر الجاري، على أن ينتهي في 11 أكتوبر المقبل، ويتضمن الجدول الزمني للانتخابات الذي تم تعميمه على أعضاء الجمعية العمومية إصدار القائمة المبدئية للمرشحين في 25 أكتوبر، وفتح باب الطعون في 26 من نفس الشهر، وغلق باب الطعون في 28 أكتوبر، والإعلان عن قرارات الطعون في 4 نوفمبر، ثم إصدار القائمة النهائية للمرشحين 5 نوفمبر، وعقد الجمعية العمومية الانتخابية في 22 نوفمبر، وفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات في 23 نوفمبر، ثم غلق الباب في 25 من نفس الشهر، وإصدار قرار الطعون في تاريخ 2 ديسمبر على أن يكون الاعتماد النهائي وإعلان نتائج الانتخابات في 7 ديسمبر.

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