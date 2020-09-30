الإسكندرية تستضيف بطولة الرجبي العربية السادسة

المصدر: دبي - العوضي النمر

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 8 أعضاء على إقامة البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي للرجال والبطولة العربية الأولى لسباعيات الرحبي للسيدات بجمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية نهاية يناير أو في الأسبوع الأول من فبراير 2021، وذلك وفقاً لما سيتم الوصول إليه بعد الاجتماع المرتقب بين رئيس الاتحاد العربي مع كل من وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل نيل موافقتهما على الدعم الكامل للبطولة وتحديد موعد نهائي لإقامتها.

وقال قيس الظالعي: نحن حريصون كل الحرص على الاستمرار في إقامة البطولة العربية دون توقف بما ينصب في صالح اللعبة ولاعبيها، ومنذ إعادة إحياء الاتحاد العربي للرجبي في 2014 وحتى عام 2019 ظلت البطولة العربية تقام بلا انقطاع إلا في العام الجاري، وذلك بسبب جائحة كورونا، وسوف تقام البطولة مع بداية العام المقبل، كما ستقام أول بطولة عربية للسيدات، هو حدث مهم بالنسبة للرياضة النسائية عموماً ورياضة الرجبي بالوطن العربي على وجه الخصوص.

ووجهت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي خطاب تهنئة للجنة الأولمبية الليبية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة التأسيسية الليبية للرجبي بمناسبة الانتهاء من تشييد ملعب خاص للرجبي في سابقة هي الأولى في ليبيا.

ووافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على تطبيق الإيقاف المؤقت لعضوية الجامعة الملكية المغربية للرجبي بالاتحاد العربي نظراً لقيام كل من الاتحاد الدولي والأفريقي للرجبي بإيقافها، حيث يشير النظام الأساسي للاتحاد العربي باعتبار العضو موقوفاً تلقائياً في حالة تم إيقافه من الاتحاد الدولي أو القاري المعني باللعبة.

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