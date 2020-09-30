«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق «60 دقيقة تحدي»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مبادرة «60 دقيقة تحدي»، وهي ساعة رياضة يومياً لجميع موظفات المؤسسة والطاقم الإداري والفني في نادي الشارقة الرياضي التابع لها على أن يكون لكل إدارة ساعة منفصلة في عدد من الألعاب الرياضية منها لعبة كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة، لعبة الاسكواش والتنس الأرضي وتدريبات اللياقة البدنية، وسط حرص كامل بتنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19) .

وأكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل النشاط البدني لدى العاملين بالمؤسسة والنادي لتجاوز الآثار السلبية لكورونا والتغلب على كل المعوقات من خلال خلق بيئة عمل مليئة بالتفاؤل ليقدم أعضاء فريق العمل كل ما لديهم من جهد يصب في مصلحة العمل ومتطلبات المستقبل.

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