20 شوطاً في مهرجان «البيت متوحد» للهجن

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، منافسات النسخة السادسة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن 2020، والذي يمثل أحد أهم السباقات التي تأتي انطلاقتها قبل شارة البداية لموسم سباقات الهجن العام الحالي.

وأنهى الملاك والمضمرون تسجيل المطايا المشاركة بالمهرجان، أول من أمس، ووفق إجراءات احترازية استثنائية تطبيقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة تحقيقاً لمبدأ السلامة والأمان لجميع المشاركين.

وتقام منافسات المهرجان على مدار 20 شوطاً لفئة الحقايق الصعوب منها 14 شوطاً للأبكار و6 للجعدان، يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيّمة، إذ تأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيسي الأول للأبكار الصعوب، حيث تركض نجائب الأصائل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية قيّمة.

تخصيص

وخصص الشوط الرئيسي الثاني للجعدان الصعوب، إذ يحصل الفائز على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، أما الأشواط من الثالث وحتى العاشر فيحصل الفائز بناموس الشوط على الجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيّمة تبدأ من 20 ألف درهم.

وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى الشوط العشرين خصصت اللجنة المالية جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم للفائز بلقب الشوط، وجوائز مالية للفائزين بالمراكز من الثاني وحتى العاشر.

من جهته ثمّن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين بشكل عام وسباقات الهجن على وجه الخصوص، والذي كان له بالغ الأثر فيما تحققه رياضة الإمارات من نجاحات وتفوق في كل المجالات.

وقال معاليه: إن سباقات الهجن ليست مجرد تنافس في الميادين بين المطايا بل هي إرث وتاريخ وارتباط بماضي الآباء والأجداد الذين قدموا لنا هذا التراث الغالي، الذي يحمل معاني عدة وعميقة، ترسخت في النفوس وتناقلتها الأجيال عبر السنين لتقدمها للأجيال الحالية، من أجل أن تتواصل مسيرة الارتباط بها بكل فخر واعتزاز.

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