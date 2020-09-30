«الشاهينية» و«طوفان» يتقدمان اللقايا بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهد ميدان المرموم، صباح أمس منافسة مثيرة بين هجن أبناء القبائل في سن اللقايا على مدار ستة عشر شوطاً، ضمن تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية. وحصلت «الشاهينية» على ناموس الشوط الأول للقايا البكار المحليات، والذي أهدته إلى مالكها أحمد الخييلي، وبالمقابل نال شعار سعيد الخيلي لقب بواسطة «معطّشه» لقب شوط اللقايا البكار المهجنات.

وحسم «طوفان» لمبارك العامري صدارة الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات.

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