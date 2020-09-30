«عربي الشطرنج» ينظم دورة تدريبية للمدربين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظم الاتحاد العربي للشطرنج دورة دولية للمدربين العرب بالتعاون مع أكاديمية آسيا للشطرنج – الأردن، وبإشراف لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للشطرنج، وبمشاركة 51 مدرباً من 20 دولة عربية مسجلةً بذلك رقماً قياسياً. وعُقدت الدورة في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري عبر الإنترنت، وقد حاضر في الدورة كل من المحاضرين الدوليين أرتور يوسوبوف وإيفان سوكولوف وباسم أمين وسامي خضر سفاريني.

وحضر حفل ختام الدورة رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج اركادي دفوركوفيتش والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج فيكتور بولوجان.

ورحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بجميع المشاركين وهنأهم على نجاح الدورة، وشكر رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج لحضورهم، وأشاد المعلا بالجهود الذي يبذلها الاتحاد الدولي برئاسة اركادي دفوركوفيتش لتطوير اللعبة على مستوى العالم وفي الوطن العربي.

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