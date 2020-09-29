أبوظبي تتألق مع الـ«يو إف سي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجحت أبوظبي مجدداً في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة، ووجهة سياحية متألقة مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، وذلك مع الانطلاقة القوية لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال، وهي السلسلة المتميزة من خمس فعاليات كبرى التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالشراكة مع مؤسسة «يو إف سي»، على أرض جزيرة ياس خلال الفترة بين 27 سبتمبر و25 أكتوبر.

وأثمرت أسابيع التخطيط والتحضير والتعقيم وإجراءات الحجر الصحّي الاحترازي وغيرها من تدابير الصحة والسلامة، مع دخول نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في البطولة إلى حلبة «فلاش فورم» للمشاركة في بطولة «يو إف سي 253»: «أديسانيا ضد كوستا» يوم الأحد الماضي، فيما تتعلق عيون عشّاق نزالات «يو إف سي» على أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تستضيف ثلاث منافسات «يو إف سي - ليلة القتال» وبطولة «يو إف سي 254: نورمحمدوف ضد جايثغ».

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت المنطقة الآمنة في جزيرة النزال من «يو إف سي» الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة في جزيرة ياس عمليات تعقيم مكثّفة في مختلف المرافق، ونحو 6,500 اختبار للكشف عن «كوفيد 19»، لترسي أبوظبي بذلك معايير جديدة لاستضافة الفعاليات العالمية ضمن مفهوم المنطقة الآمنة المبتكر الذي طوّرته دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في يوليو الماضي. كما شهدت المنطقة الآمنة أعلى تدابير الصحة والسلامة بما يضمن سلامة ضيوفها الذين تخطى عددهم 2,500 شخص، بما في ذلك جميع النجوم المشاركين وفرق العمل والقائمين على تنظيم هذه الفعالية والمسؤولين عن استمرارية العمل في جزيرة ياس.

ومع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، تمكّن الرياضيون من التركيز على تدريباتهم النهائية قبل دخول حلبة النزال؛ الأمر الذي ترجمه أداؤهم المتميّز خلال الأمسية الأولى لفعاليات العودة إلى جزيرة النزال ليقدموا لعشاق «يو إف سي» حول العالم جرعةً من الحماس انطلاقاً من أبوظبي، والتي باتت بالنسبة للكثيرين عاصمةً عالمية للرياضات القتالية.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «رسّخت أبوظبي مجدداً مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بفضل تفاني والتزام شركائنا في «يو إف سي» والجهات المعنية في تنظيم دورةٍ ثانية ناجحة من جزيرة النزال، خاصةً من حيث الالتزام بمعايير وإجراءات المنطقة الآمنة والحجر الصحي الاحترازي وغيرها من تدابير الصحة والسلامة. فقد بذل جميع المعنيين بتنظيم البطولة جهوداً كبيرةً لتحقيق هذا الإنجاز المتميز، ولم تذهب هذه الجهود سدىً، خاصةً مع ما شهدناه أمس من نزالات لن تمحوها الذاكرة».

واختتم الشيبة حديثه بالقول: «أشاد جميع المشاركين بالانطلاقة المميّزة للفعاليات، ما يقدّم دليلاً قوياً على سير أبوظبي بالاتجاه الصحيح نحو استئناف الأنشطة الرياضية العالمية؛ ومؤشراً لمختلف الفعاليات التي نتطلع لاستضافتها في المستقبل القريب. ولم نكتفِ بتحقيق النجاح في المرة الأولى، بل كررنا النجاح بشكلٍ أضخم وأكبر، لنؤكد للعالم على قدرة أبوظبي على تقديم تجارب فريدة في بيئة آمنة».

يتشارك الرياضيون وجهة النظر نفسها؛ إذ خضعت المنطقة الآمنة في جزيرة النزال من «يو إف سي» لإغلاق تام لمدة أكثر من ثلاثة أسابيع لضمان سلامة جميع المشاركين في منافسات جزيرة النزال من «يو إف سي» وسلامة سكان جزيرة ياس وزوّارها.

وفي أعقاب فوزه على الروسي كاديس إبرايموف، قال دانيلو ماركيز، صاحب أول فوز في نزالات بطولة يو إف سي 253: «لا يمكنني التعبير عن شعوري، فأنا فخورٌ بنفسي وبدعم أسرتي وأصدقائي. وهذه ليست المرة الأولى لي في جزيرة النزال، إذ شاركت في الدورة الأولى من خلف الكواليس، حيث كنت مع زميلي، أما اليوم، فأنا سعيد لمشاركتي شخصياً ولدخولي الحلبة وتحقيق الفوز، إذ حققت بذلك أحد أكبر أحلامي. وأنا سعيدٌ جداً لوجودي في هذا المكان المذهل، ما يعزز فخري بالفوز الذي حققته اليوم، وتحقيق حلمي في جزيرة النزال».

من جانبه، قال البولندي جان بلاتشوفيتز الفائز بلقب فئة الوزن الثقيل الخفيف بالضربة القاضية على خصمه دومينيك ريس في الجولة الثانية: «لا يمكن التعبير عن مدى سعادتي بالفوز اليوم، إذ حولت أحلامي لحقيقة، وصنعت نصراً تاريخياً في مسيرتي في أبوظبي. وقد استمتعت بتجربتي في أبوظبي، فهي مدينة جميلة وتحتل الآن مكانةً مميزةً بالنسبة لي، فهي المدينة التي حصدت فيها لقب فئتي. شكراً أبوظبي لكل ما قدمتموه لنا».

وبعد فوزه بالضربة القاضية على باولو كوستا في الجولة الثانية، قال إزرايل أديسانيا، الفائز بلقب الوزن المتوسط: «يغمرني شعورٌ عظيم بالسعادة للفوز اليوم في أبوظبي، وأنا على كامل الاستعداد للعودة إلى هنا لتسجيل فوزٍ جديد. ولا توجد أي رياضةٍ في أي مكانٍ في العالم تحقق ما أنجزناه في «يو إف سي» في أبوظبي اليوم. كل شيء كان رائعاً ومنظماً على أعلى المستويات».

وبعد ختام منافسات بطولة «يو إف سي 253» قال دانا وايت، رئيس مؤسسة «يو إف سي»: «لطالما كانت لديّ علاقات قوية مع أبوظبي منذ أكثر من عقد، وقد تمكنا بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي من تحقيق إنجازاتٍ مهمة في الدورتين الأولى والثانية لمنافسات جزيرة النزال، حيث أسسنا بذلك قاعدةً جماهيرية قوية للعبة في المنطقة، الأمر الذي أعتقد أنه سيسهم في تشجيع المواهب المحلية للعمل على صقل مهاراتهم في الفنون القتالية. لقد كانت تجربةً مذهلةً بجميع المقاييس، من حلبة النزال والبنية التحتية التي تمتلكها أبوظبي وكرم الضيافة الذي نلمسه من الجميع».

وتتواصل منافسات العودة إلى جزيرة النزال يوم الأحد المقبل مع «يو إف سي– ليلة القتال: هولم ضد ألدانا»؛ حين تتواجه الأمريكية هولي هولم مع المكسيكية إيرين ألدانا في صالة فلاش فورم للفوز بحزام وزن الديك للسيّدات.

وفي هذا السياق، قال الشيبة: «بعد النجاح الباهر الذي حققته الفعالية الافتتاحية لجزيرة النزال من يو إف سي في شهر يوليو، عملنا على دراسة الفعالية وتحديد السبل الكفيلة بتحسينها. وقد شهدنا ذلك بالفعل مع بطولة يو إف سي 253؛ وما زال لدينا الكثير لنقدمه لعشّاق الرياضة خلال الفعاليات المقبلة».

يُشار إلى أن تدابير السلامة الصارمة ستبقى سارية المفعول طيلة فترة فعاليات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، فيما سيخضع جميع المتواجدين في المنطقة الآمنة لاختبارات دورية للكشف عن «كوفيد 19». وكانت إمارة أبوظبي قد أطلقت برنامج شهادة «Go Safe» والذي يفرض التقيّد بإرشادات الصحة والتعقيم المُعتمَدة عالمياً في جميع الفنادق والوجهات والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة، ما يدعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس «كوفيد 19» على مستوى الإمارة، والتي تتضمن تكثيف فحوصات الكشف وحملات التعقيم، وتشديد تطبيق قواعد التباعد الجسدي وتقديم أفضل الخدمات الصحية.

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