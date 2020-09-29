طيران الإمارات تواصل رعاية بطولة "رولان غاروس" للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بصفتها الناقلة الرسمية والشريك الرئيس لبطولة رولان غاروس، تسجل طيران الإمارات حضورها رقمياً في البطولة الأولى عالمياً التي تقام على ملاعب ترابية، وذلك في أعقاب استئناف رحلاتها إلى باريس، وإعادة تشغيل طائراتها العملاقة A380 على هذا الخط، مؤكدةً التزامها القوي بتوفير أفضل التجارب لعملائها على الأرض وفي الأجواء.

وترتبط طيران الإمارات بشراكة طويلة مع بطولة فرنسا المفتوحة منذ عام 2013 وأصبحت شريكاً أول لبطولة غران سلام في عام 2017. وتتمتع الناقلة، في إطار اتفاقية لخمس سنوات، بحضور بارز في الملعب المركزي فيليب شاترييه، وملعب سوزان لينجلين وملعب سيمون ماتيو.

وأصبحت باريس من أوائل الوجهات التي استأنفت طيران الإمارات عمليات نقل الركاب إليها في مايو الماضي. وتشغل الناقلة حالياً رحلتين يومياً إلى باريس، واحدة بطائرة بوينج 777-300ER والثانية بطائرة A380.

واستأنفت طيران الإمارات خدماتها إلى أكثر من 50% من شبكة وجهاتها قبل انتشار الوباء، حيث تعمل حالياً إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم. ومع استمرار الدول في فتح الحدود، تلتزم الناقلة بضمان سفر عملائها بأمان وثقة، مع الالتزام بتدابير الصحة والسلامة الرائدة في الصناعة في كل خطوة من مراحل السفر.

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