اتحاد كرة اليد الإماراتي يؤجل انطلاق موسمه للمرة الثالثة

المصدر: البيان الرياضي



أعلن اتحاد كرة اليد الإماراتي تأجيل انطلاق موسمه الجديد إلى إشعار آخر، والذي يأتي للمرة الثالثة بعد أن كان مقرراً في الثاني من أكتوبر المقبل.

وارجع اتحاد اللعبة ذلك لعدم تلقي إجابة على رسالته للهيئة العامة للرياضة بالموافقة على انطلاق الموسم رغم اتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا خلال إقامة نشاط اللعبة مؤكداً الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها الجهات العليا صاحبة الشأن.

وطالب الاتحاد من جميع المعنيين بل ممثلي الأندية ووسائل الاعلام الخضوع لفحص كورونا والحصول على النتيجة السلبية قبل 48 ساعة لحضور اجتماع عمومية اليد في الخامس من أكتوبر القادم بفندق انتركونتننتال فيستيفال دبي لإجراء الانتخابات بل الاعلان عن أسماء الفائزين لقيادة دفة اللعبة خلال الدورة الجديدة 2020/2024

وطلب من المعنين بالأمر أن يرسلوا صوراً عن الهوية الشخصية على أمل أن يقوم الاتحاد بدفع رسوم الفحص وفق الظروف المتاحة.

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