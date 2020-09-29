ختام الدورة التدريبية الإقليمية لرياضة الدراجات البارالمبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أختتمت الدورة التدريبية الإقليمية لرياضة الدراجات البارالمبية التي أقامها الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد العربي للدراجات عبر برنامج الاتصال المرئي زووم، بمشاركة 125 مشاركاً من الحكام والمدربين واللاعبين والمهتمين برياضة ذوي الإعاقة من أنحاء الوطن العربي.

جاءت هذه الدورة ترجمة لأهداف واختصاصات الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب أسيا وحرصه على تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمنطقة غرب آسيا وتأكيداً على ريادته في دول غرب آسيا والدول العربية وتطويراً لقدرات الرياضيين من ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وما يشهده العالم من توقف للنشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتعرف إلى المستجدات الخاصة بقواعد وقوانين الألعاب الرياضية المختلفة لأصحاب الإعاقات المختلفة.

وأعرب المشاركون في الدورة عن عظيم تقديرهم وجزيل شكرهم إلى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا والأمين العام لإتحاد غرب آسيا الدكتور مصباح ابراهيم جعفر والأمين العام للإتحاد العربي للدراجات المستشار اسماعيل الحوسني عن ما بذلونه من جهد للارتقاء برياضة ذوي الإعاقة ، كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بمشاركتهم في هذه الدوره والاستفادة التي عادت عليهم باكتسابهم الكثير من الخبرات في رياضة الدراجات البارالمبية.

وعبر الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد عن سعادته بالتعاون المثمر بين الإتحادين مؤكداً أن الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا يسعى دائماً إلى بحث سبل التعاون والدعم مع مختلف الجهات من أجل توسيع قاعدة مشاركاته وأنشطته بما يخدم رياضة ذوي الإعاقة في المقام الأول .

وفي ختام فعاليات الدورة ألقى الدكتور مصباح ابراهيم جعفر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا كلمة أكد فيها على تحقيق الدوره التدريبية الافتراضية إنجاز جديد نضيفه يضاف إلى سجلات العمل والجانب التأهيلي للكوادر الرياضية والإدارية في منطقة غرب آسيا والذي يحرص الاتحاد دائماً على رفد مسيرته العطرة بإنجازات علمية وأكاديمية وتأهيلية إلى جانب تنظيمه للدورات والبطولات الرياضية.

كما أشار الدكتور مصباح جعفر أن توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المنطقة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، كان وراء توجه الاتحاد لإطلاق برنامج الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة عن بعد، مؤكداً حرص الاتحاد على تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمنطقة غرب آسيا.

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