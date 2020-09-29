تألق إماراتي سعودي في «اليذاع» بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قدمت هجن العاصفة، أداء قوياً في انطلاقة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية. وأهدت «الشاهينية»، بقيادة غياث الهلالي، ناموس الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، إلى هجن العاصفة، في 7:50:0 دقائق، ونالت سميتها «الشاهينية»، لقب ثاني الأشواط للبكار المهجنات، في 7:45:8 دقائق. وحقق«مبعد» لهجن الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، لقب التوقيت الأفضل، محققاً لقب اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث، بزمن 7:41:9 دقائق، وفاز «شاهين» لهجن العاصفة بصدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، في 7:54:2 دقائ

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