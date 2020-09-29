«المصارعة والجودو» يُحدّث قاعدة بياناته

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

خاطب اتحاد المصارعة والجودو، كافة الأندية الأعضاء، طالباً تحديث بيانات الأندية المسجلة واللاعبين والمدربين المسجلين، استعداداً لبدء موسم 2020-2021، المقرر انطلاقته 23 أكتوبر المقبل، حسب البرنامج الذي تم اعتماده مؤخراً، من قبل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بما يمكّن الاتحاد من بدء نشاط موسمه الاستثنائي، الذي ينطلق من صالة نادي خورفكان، بمسابقة كأس الاتحاد للجودو، حسب ما هو مخطط له، إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات الرسمية والطبية، في ما يتعلق بتطورات جائحة «كورونا»، على أمل وصول البيانات قبل 10 من أبريل المقبل. وأكد بن ثعلوب، أن تلك الخطوة اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، لتسهيل إدارة قواعد البيانات عمل الاتحاد مع أنديته الأعضاء.

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