سيطرة برازيلية على بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في ميامي

المصدر: ميامي - وام

فرض اللاعبون البرازيليون سيطرتهم على أغلب فئات الجولة الأولى من النسخة السادسة لسلسلة جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي اختتمت أمس في مركز المعارض بمطار ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتوج جاثري باربوسا بذهبية وزن 85 كغم للحزام الأسود، وحل ثانياً رونالدو جونيور، وثالثاً جابرييل ألميدا. وتوج البرازيلي كيندي ماسيل بذهبية وفي وزن 69 كغم حزام أسود، وفي وزن 77 كغم حزام أسود فاز الأمريكي مايكل لييرا بالذهبية، ونال البرازيلي لوكاس بينهيرو ذهبية وزن 62 كغم حزام أسود، وحل الأمريكي سوراج بودرام ثانياً والبرازيلي كارلوس سيلفا ثالثاً، وفاز البرازيلي فرانشيسكو جوناس بذهبية 56 كغم حزام أسود، وتوج البرازيلي قيليبي سيلفا بذهبية 94 كغم للحزام الأسود، كما توج البرازيلي ماكس جيمينس بذهبية الوزن الثقيل تحت 120 كغم حزام أسود.

منافسات

في منافسات السيدات لفئة الحزامين البني والأسود المشتركة واصلت البرازيلية مايسا باستوس تألقها ونالت ذهبية وزن 49 كجم، وحصلت الكمبودية جيسا خان على الفضية، والأمريكية سارا تاكوشي على البرونزية. وتوجت البرازيلية ثاميرز أكوينو بذهبية 55 كغم، ونالت الأرجنتينية إليانا كاروني الفضية، والأمريكية أليكاسا يانيس بالبرونزية.

وفي وزن 62 كغم كانت السيطرة أمريكية وتوجت نيكولي سوليفان بالميدالية الذهبية، ومواطنتها وودز هيثر بالفضية، والفلبينية أليكساندريا انريكي بالبرنزية، وفي وزن 70 كغم فازت البرازيلية رافائيلا ريبيرو بالميدالية الذهبية.

وأكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، أن إقامة البطولة في هذه الظروف الصعبة كان تحدياً كبيراً، وأن أبوظبي التي اعتادت على مواجهة التحديات والانتصار على العارض الصحي العالمي «كوفيد 19 المستجد» في الإمارات من خلال تنظيم أول معسكرات مجمعة مغلقة وإقامة عدد من البطولات التنشيطية والرسمية، نجحت في مواجهة التحدي نفسه في أمريكا، وأعادت الحياة إلى بساط الجوجيتسو بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر. وقال: بطولة ميامي تمثل الجولة الأولى من سلسلة جولات غراند سلام في الموسم الجديد، ونحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته، وهو الأمر الذي يشجعنا على تنظيم باقي الجولات دون تأجيل في موسكو شهر أكتوبر المقبل، وريو دي جانيرو ديسمبر المقبل، ولندن في فبراير 2021، وأبوظبي في أبريل من العام نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز