كاتلين بطل «أيرلندا المفتوحة للغولف 2020»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أضاف الأمريكي جون كاتلين لقبه الثاني في مشوار الجولة الأوروبية للغولف عندما تُوج بكأس بطولة أيرلندا المفتوحة للغولف 2020، والتي ترعاها سوق دبي الحرة للسنة السادسة على التوالي، واختتمت منافساتها أمس على مضمار غالجورم كاسل للغولف بأيرلندا.

وتصدر كاتلين، الذي وضعه فوزه الأخير ضمن المصنفين العشرين الأوائل في جولة السباق إلى دبي، الترتيب العام بـ 335 نقطة، بنتيجة إجمالية في جولات الحدث الأربع -10 ضربات عن العدد المحدد، حيث فاز بالجولة الرابعة بـ 64 ضرب

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