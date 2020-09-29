«عربي الشطرنج» ينظم بطولة «سلام لبيروت»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلاقاً من دور الاتحاد العربي للشطرنج في لم الصف العربي، وممارسة دوره في الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق إثر الكارثة، التي ألمت به بعد حادثة مرفأ بيروت، وتزامناً مع مبادرة «سلام لبيروت»، التي دعت إليها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، لدعم الشعب اللبناني الشقيق. اعتمد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج لائحة بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج (online)، التي أطلق عليها بطولة «سلام لبيروت»، والتي ستقام خلال الفترة من 1 لغاية 3 أكتوبر المقبل عبر موقع lichess.org على 4 مراحل، ورصد الاتحاد العربي جوائز للفائزين وللفئات السنية، قيمتها 9000 دولار.

كما تقرر تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وسامي خضر نائباً للرئيس، ورجائي السوسي مديراً للبطولة، ورزان الشعيبي منسقاً عاماً، وعمر نعمان مسؤولاً إعلامياً، وأديب زهراوي مديراً للموقع والتسجيل، وفيصل الحمادي رئيساً للحكام، ويعاونه سعود محمد وغريفاس استراتوس.

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