حماد: لا توجد طعون على مرشحي «اليد»
أعلن أحمد خليفة حماد رئيس لجنة الطعون للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة اتحاد اليد، للدورة الجديدة 2020 / 2024، أنه لم يتسلم أي طعون أو اعتراضات من الأندية أو الأشخاص، الخاصة بقائمة المرشحين لاتحاد اليد، والتي تضم كل من: نبيل عاشور مرشحاً للرئاسة (الشارقة)، وأنيسة الشدادي عن العنصر النسائي (الوصل)، وللعضوية كل من: عبد السلام ربيع (الوصل)، وناصر الحمادي (مليحه)، وعبد الله الكعبي (العين)، للعضوية وداوود المليح (دبا الحصن)، وسعود صالح (شباب الأهلي)، وفيصل حسين الطواش (النصر)، وعدنان الشامسي (الذيد).
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