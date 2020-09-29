حماد: لا توجد طعون على مرشحي «اليد»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن أحمد خليفة حماد رئيس لجنة الطعون للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة اتحاد اليد، للدورة الجديدة 2020 /‏‏ 2024، أنه لم يتسلم أي طعون أو اعتراضات من الأندية أو الأشخاص، الخاصة بقائمة المرشحين لاتحاد اليد، والتي تضم كل من: نبيل عاشور مرشحاً للرئاسة (الشارقة)، وأنيسة الشدادي عن العنصر النسائي (الوصل)، وللعضوية كل من: عبد السلام ربيع (الوصل)، وناصر الحمادي (مليحه)، وعبد الله الكعبي (العين)، للعضوية وداوود المليح (دبا الحصن)، وسعود صالح (شباب الأهلي)، وفيصل حسين الطواش (النصر)، وعدنان الشامسي (الذيد).

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