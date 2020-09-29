البلوشي: «دولي السباحة» يُحصن قرارات «العمومية»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد جمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، أن الاتحاد الدولي طلب موافاته بلائحة النظام الأساسي للاتحاد الإماراتي المتضمنة 39 مادة، في موعد أقصاه 6 أكتوبر المقبل، من أجل الاطلاع عليها وإجازتها حتى تكون مطابقة للنظام الأساسي المعتمد دولياً، بما في ذلك التعديلات التي أقرت في الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماعها الأخير، وقال: في حال وجود أي تعديلات من الاتحاد الدولي على النظام الأساسي سوف تتم دعوة الجمعية العمومية من جديد لاعتمادها.

وأضاف: كان من الضروري استطلاع رأي الاتحاد الدولي من أجل تحصين قرارات الجمعية العمومية، والتأكد من أننا نسير في الاتجاه الصحيح قبل أن ندخل في المراحل التنفيذية لإجراءات الانتخابات، ولا سيما بعد الجدل الذي كان أثير في انتخابات عام 2016، والذي تسبب في إعادتها، كما أن هدف مجلس إدارة الاتحاد من تلك الخطوة هو المصلحة العامة، التي تقتضي اعتماد وتحصين كل الخطوات التي نسير عليها من المرجعيات الدولية، وأتوقع وصول رد الاتحاد الدولي خلال شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن البرنامج الزمني للانتخابات الذي اعتمد في الجمعية العمومية الأخيرة أصبح «مجمداً» حتى يأتينا رد الاتحاد الدولي، متضمناً الإضافات الجديدة التي تم إقرارها في الجمعية العمومية والمتعلقة بتطبيق بند الثماني سنوات، وبند العنصر النسائي، وبند العضو المعين من قبل الرئيس المنتخب، وقال: قمنا بإخطار اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة بآخر المستجدات، كما أخطرنا الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد بذلك.

المنتخبات

وعن المنتخبات أكد البلوشي أن منتخب المياه المفتوحة يستعد حالياً وفق البرنامج المعتمد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بالصين أبريل المقبل، وقال: نشكر ناديي الوصل والنصر في دبي على تعاونهما مع الاتحاد لتطبيق برنامج إعداد المنتخبات.

وعن روزنامة الموسم الجديد قال: ننتظر عودة كل الأندية للتدريبات وفق البروتوكول الطبي المعتمد، وفي الوقت نفسه تعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نوفمبر المقبل من أهم أولوياتنا، لأنها ستقام لكل الفئات على مرحلتين.

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