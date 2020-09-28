الإماراتي عمر شامس أمينا عاما للجنة الشباب بالاتحاد الآسيوي للملاكمة

المصدر: وام

قررت لجنة الشباب بالاتحاد الآسيوي للملاكمة اختيار الإماراتي عمر شامس الكندي أمينا عاما للجنة خلال الاجتماع الأول الذي عقد أمس عن بعد برئاسة وان عبدالحميد رئيس الاتحاد الماليزي.

حضر الاجتماع كل من الأعضاء عبدالله اليامي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي، وحسن بريز ممثلا للاتحاد السوري، ومحمد مظهر ممثلا عن اتحاد بنجلاديش، ووحيد الله حميدي ممثل الاتحاد الأفغاني، ونشوان عبدالله ممثلة الاتحاد الأردني، وهيمانتا كومار ممثل الاتحاد الهندي، وشي ينج شي ممثل الاتحاد الصيني، وعمر شامس الكندي ممثل الاتحاد الإماراتي، وعمر الجابري مدير الرياضة بالاتحاد الآسيوي للملاكمة، وبسام غنيم المدير الإداري للاتحاد الآسيوي.. وكما تقرر في الاجتماع أيضا تعيين هيماتا كومار نائبا لرئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة تواريخ مسابقات الاتحاد الآسيوي للملاكمة بعد تأجيل كافة البطولات القارية التي كان من المقرر لها أن تقام في عام 2020، إلى عام 2021، على ضوء المستجدات.

وأكد عمر الجابري المدير الرياضي بالاتحاد الآسيوي أن أجندة بطولات الاتحاد الآسيوي في 2021 ستتضمن بطولة آسيا للرجال والسيدات، وبطولة آسيا للشباب والشابات، وبطولة الواعدين للبنين والبنات، بالإضافة إلى بطولة آسيا جراند سلام، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يتم تسكين بطولة آسيا للناشئين والناشئات ضمن هذه الأجندة بعد الاستقرار على الوقت المناسب لها.

وفي تعليقه على اختياره أمينا عاما للجنة الشباب بالاتحاد الآسيوي ..

وجه عمر شامس الكندي الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة، وإلى سعادة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي على جهوده الكبيرة في تطوير العمل المؤسسي بالاتحاد، وتفعيل دور اللجان، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد للنهوض بعمل اللجنة من خلال التعاون مع كافة اللجان الأخرى، والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، من أجل نشر وتطوير اللعبة على المستوى القاري، والمساهمة في صناعة الأبطال لتحافظ القارة الصفراء على مكانتها البارزة في الملاكمة العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز